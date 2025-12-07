Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца

Кадър Нова ТВ

Напрежение и протест във Враца. Недоволни от държавното управление направиха шествие по пешеходната зона на града и стигнаха до общината. Друга група пък подкрепи кмета, „правото му на лично пространство”. Причината - при предишното недоволство в града, протестиращи се събраха пред дома на градоначалника Калин Каменов, предава Нова ТВ.

Единият протест се организира заради недоволство от държавното управление. Според Десислава Берчева, която е сред недоволните, в държавата има неща, които трябва да се променят. "Аз искам моите деца да останат тука, да работят, да живеят, да създават по-добри дни за мен, за родителите ми и за тях", допълни тя.

Друга група хора се събра на друго място с претенция да защити кмета, след като протестът в края на миналата седмица се оказа под прозорците на дома му. Никола Живков, който е сред демонстрантите, каза, че искат да защитят кмета в правото му на лично пространство, което е неприкосновено и по нашата Конституция.



А докато протестиращите срещу държавното управление още се събираха, при тях дойде кметът на града, придружен от хора от контрапротеста.



След напрегнати спорове протестиращите тръгнаха към общината. Там направиха митинг, а кметът заяви, че в началото на деловата седмица ще пусне жалба срещу хората, които са заплашвали семейството му.

