Проучване: Егоизмът е предпоставка за забогатяване

Снимка Пиксабей

Нови изследвания разкриват изненадваща истина за връзката между богатство и морал. Докато обществото отдавна смята, че парите правят хората егоистични, британският психолог д-р Стив Тейлър от Университета Бекет в Лийдс твърди точно обратното - именно егоизмът и липсата на емпатия са предпоставки за натрупване на богатство.

"Всъщност желанието за богатство е свързано със състояние на неудовлетвореност и недоволство. Щастливите хора обикновено не се стремят да станат богати", обяснява д-р Тейлър, цитиран от БТА.

Психолози от Университета на Калифорния в Бъркли установяват в свое изследване, че хората от висшата класа са по-склонни да лъжат по време на преговори, да мамят за награди и да подкрепят неетично поведение на работното място. Проучването показва още, че тези тенденции се дължат до голяма степен на по-благосклонното отношение на богатите към алчността.

От друга страна, изследвания доказват, че хората от по-ниските социално-икономически групи проявяват повече съчувствие към страданията на околните. Интересно е и откритието на учени от Университета на Невада, които установяват, че вероятността шофьорът да спре за пешеходец намалява с 3 процента за всеки 1000 долара от стойността на колата му.

"Тъмната триада" и психологическата изолация

Според д-р Тейлър, личностните черти, които карат човек да бъде егоистичен, същевременно го подтикват да търси и натрупва богатство. Тези черти са част от така наречената "Тъмна триада" - психопатия, нарцисизъм и макиавелизъм.

"Този тип хора изпитват силна психологическа изолация. Техните вътрешни граници са толкова стегнати, че се чувстват отделени от другите и света, без емпатия или емоционална връзка", обяснява британският психолог.

Тази липса, причинена от "Тъмната триада", подтиква определени хора да запълнят празнотата чрез статус и власт. Това обяснява защо процентът на клиничната психопатия е три пъти по-висок сред корпоративните управителни съвети, отколкото сред общото население.

Парите не носят щастие

Изследване на носителя на Нобелова награда Даниел Канеман и Ангъс Дийтън от 2010 година установява, че щастието нараства заедно с дохода до около 75 хиляди долара годишно (еквивалент на 110 хиляди долара през 2025 година). След този праг парите престават да имат значение за усещането за щастие.

"Хората с нарцистични и психопатични черти са силно привлечени от богатството. Те третират другите като обекти, полезни само ако удовлетворяват техните желания. Опитват се да компенсират вътрешната си празнота, като придобиват вещи и статус", казва д-р Тейлър.

Липсата на емпатия, характерна за психопатите и нарцисите, улеснява постигането на техния успех. Тези черти правят хората по-безмилостни и по-малко загрижени за негативното въздействие върху другите при натрупване на богатство.

Не всички богати са зли

Това не означава, че всички богати хора са зли. Някои стават богати заради страхотна идея, изключителен талант или наследство, без да проявяват егоизъм. Ако обаче теорията на д-р Тейлър е вярна, тя обяснява защо богатството често се свързва с по-ниски нива на състрадание и емпатия и защо някои от най-богатите хора постоянно искат още, вместо просто да се наслаждават на богатството си.

"Човещината и връзката с другите са от съществено значение за човешкото благополучие. Без тях човек живее в постоянно неудовлетворение, независимо колко богат или успешен е", заключава британският психолог.

