Путин: Направихме най-големият технологичен пробив в историята

Русия планира да генерира 11 трилиона рубли от ИИ до 2030 година

Владимир Путин обяви предстоящ "колосален технологичен пробив" в сферата на изкуствения интелект (ИИ), сравнявайки го по мащаб със съветската космическа програма. По време на заседание на Държавния съвет, проведено на 25 декември, руският президент начерта план за пълна трансформация на икономиката, който цели да компенсира технологичната изолация на страната.

"Вече е очевидно, че навлизаме в период на колосална технологична промяна и ускорено развитие на изкуствения интелект. Това е най-големият технологичен пробив, който световната история вероятно някога е познавала", заяви Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Суверенитет или изолация?

Основният акцент в новата стратегия на Кремъл е така нареченият "технологичен суверенитет". Путин настоя за създаването на изцяло руски езикови модели и системи, които да бъдат независими от западните технологии.

"Не можем да си позволим критична зависимост от чужди системи. За Русия това е въпрос на държавен, технологичен и ценностен суверенитет", подчерта президентът.

Анализатори обаче отбелязват, че зад красивата фразеология се крие суровата реалност на санкциите. Русия няма легален достъп до модерните графични процесори (като тези на Nvidia), които са необходими за обучението на мощни ИИ модели. Стремежът към "суверенитет" на практика означава опит за създаване на затворена екосистема, която вероятно ще изостава от световните стандарти.

ИИ като решение на демографската криза

В изказването си Путин открито призна, че ИИ ще поеме функциите на служители на начални позиции. Въпреки че това бе представено като модернизация, икономисти разчитат в думите му признание за тежката демографска криза и липсата на работна ръка, изострени от войната и емиграцията.

Според Националната стратегия за развитие на изкуствения интелект, Кремъл очаква приносът на технологията към БВП да надхвърли 11 трилиона рубли до 2030 година – прогноза, която мнозина експерти определят като силно оптимистична предвид инфлационните процеси в страната.

Цензуриран интелект

Ключов елемент от речта бе споменаването на "ценностен суверенитет". Това потвърждава опасенията, че руските ИИ модели ще бъдат програмирани да следват стриктно държавната идеология и да филтрират информация, която Кремъл смята за "вредна" или "невярна".

Предупреждението към бизнеса и регионалните власти е ясно: адаптацията към новите реалности не е пожелателна, а задължителна. Въпросът е дали Русия може да повтори успеха на космическата си програма в условията на технологично ембарго и изтичане на мозъци.

