Кадър Ютуб

Руският президент Владимир Путин награди разработчиците на крилатата ракета „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“, предаде руската държавна новинарска агенция ТАСС.

„Разработчиците на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег с ядрен двигател „Буревестник“ и на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ бяха удостоени със заслужени държавни награди“, обърна се Путин към наградените.

Президентът отбеляза, че днес Кремъл отдава почит на личности, които са демонстрирали достойна служба на родината. „Те допринесоха значително за осигуряването на нейната сигурност и отбранителни способности, укрепването на нейния научен и индустриален потенциал и технологичен суверенитет“, добави той, предаде БТА.

„Искам да благодаря на вас и на всички научни и производствени екипи – десетки хиляди хора – които участваха в създаването на това мощно, ефективно и уникално оръжие“, подчерта държавният глава. Той допълни, че руските конструктори са изпълнили всички планове по въоръжаване и са създали колосална основа за бъдещето.

Същевременно президентът обърна по-конкретно внимание на новите оръжейни системи, постъпили на въоръжение в руските въоръжени сили. Той заяви, че ядреното торпедо „Посейдон“ може да се движи няколко пъти по-бързо от всички съвременни бойни кораби, а „Буревестник“ превъзхожда всички други ракетни системи по обхват.

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“ на 21 октомври, но Русия не се е намесила в дейността му.

„Всички наши планове за създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на отбранително-промишления комплекс и осигуряване на руската армия и флот със съвременна техника и оръжия се изпълняват“, отбеляза руският президент.

„Разработихме и разгърнахме ракетната система със среден обсег „Орешник“ и започнахме серийно производство“, добави Путин. „Оборудвахме нашите междуконтинентални балистични ракети и ракети, изстрелвани от подводници, със съвременни системи за проникваща противоракетна отбрана“, допълни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!