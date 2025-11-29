Радослав Росенов пренаписа историята на европейското по бокс с четвърта титла

Булфото

Радослав Росенов стана за рекордния четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години. Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки пореден златен медал в категория до 60 килограма. На финала на шампионата в Будапеща националът надделя над турчина Чинар Мехметан.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден, предаде БТА.

Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват и Викторио Илиев и Уилиам Чолов, който достигнаха до финалите в категории до 65 и до 80 килограма.

