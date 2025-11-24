Радослав Росенов преодоля унгареца Крушито Ковач пред собствената му публика

Снимка, архив Българска федерация по бокс

Радослав Росенов записа поредна убедителна победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Българският национал не остави никакви шансове на съперника си в категория до 60 килограма.

Бронзовият медалист от Световното първенство за мъже демонстрира класа и надигра категорично Крушито Ковач от Унгария. Въпреки сериозната подкрепа от трибуните за унгарския боксьор, Росенов доминираше на ринга и спечели с пълно единодушие на съдиите – 5:0 гласа, предаде БТА.

Непобеден от три години

Росенов затвърди статута си на фаворит, като продължава серията си без загуба в тази възрастова група вече трета поредна година. Победата днес го приближава само на една крачка от отличията.

Утре българският боксьор излиза в решителна битка за място на полуфиналите. Негов съперник ще бъде италианецът Тициано Алкиати. При нов успех Росенов ще си гарантира минимум бронзов медал от шампионата.

Българското участие продължава

Още трима български национали ще се качат на ринга в утрешния ден в преследване на победи:

Румен Руменов (70 кг) ще се изправи срещу Лука Никабадзе от Грузия;

Уилиам Чолов (80 кг) излиза срещу гърка Михаил Цамалидис;

Кирил Георгиев (над 92 кг) ще спори с Микс Берзинс от Латвия.

