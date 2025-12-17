Радостина от „Игри на волята” показа неподозиран талант

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Най-успешната жена в приключилия сезон 7 на „Игри на волята” показа неподозиран талант по Нова телевизия. Шампионката по бикини фитнес Радостина се оказа художник. Това е и нейното средно образование, защото е завършила специалност „илюстрация” в художествена гимназия. „Царицата на Блатото” показа своя авторска книга, която е създала като дипломна работа. Нейни илюстрации има и в изданието за деца на „Под игото”, създадено актьора Руси Чанев.

Радостина говори доста и за майка си, с която двете са в дует, който изпълнява ориенталски танци. Тя призна, че се налага да се разправят с доста хора, които не разбират тези танци като изкуство. „Аз съм едно дете, но мама винаги е казвала, че съм за 2-3”, каза най-успешната в „Игрите”.

Ради разкри също, че в момента няма мъж до себе си. След предаването тя е имала сериозно гадже, но нещата не са се получили.

