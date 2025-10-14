Ракът на крал Чарлз III предизвика безпокойство

Снимка Булфото

Нови публични изяви на британския монарх Чарлз III предизвикаха безпокойство сред поданиците му и дворцовия персонал, съобщава RadarOnline. 76-годишният крал, който продължава да се бори с рака, се появи на климатичната среща на върха COP30 в Лондон, изглеждайки забележимо измършавял и блед. „Костюмът му висеше от него; изглеждаше като човек, борещ се с нещо по-сериозно, отколкото показваше“, каза източник.

Според източника здравето и външният вид на монарха, макар и болен от рак, сериозно са обезпокоили придворните. Те твърдят, че поддържането на имиджа на „перфектното здраве“ на краля вече не е възможно. „Те тихо подготвят Уилям за по-активна роля – и бързо“, каза източникът, цитиран от Нова ТВ.

Макар Бъкингамският дворец да настоява, че състоянието на Чарлз III е стабилно и той продължава да изпълнява „по-леки задължения“, наблюдателите отбелязват, че кралят изглежда „крехък“ и „уморен“. Дори редактирането на снимки вече не може да го скрие.

Чарлз III бе диагностициран с рак през зимата на 2024 г. По това време лекарите го съветват да се въздържа от публични събития и други кралски задължения. През септември Чарлз III присъства на откриването на университетската болница „Мидланд Метрополитън“ и разговаря с пациент за здравето му. „Не съм чак толкова зле“, описа той състоянието си. Британският крал подчерта, че ключът към борбата с рака е ранното откриване.

