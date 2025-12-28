Рангел Бизюрев: Нищо, брат. Бих го. Обърна очите и умря

Снимка: Булфото

"Нищо, брат. Бих го. Обърна очите и умря". С тези думи Рангел Бизюрев от пловдивското село Цалапица обяснил на единия от близнаците Динкови - Валентин, как трупът на Димитър Малинов се е озовал в багажника на колата на брат му Борислав, пише "24 часа". Когато двамата извикали младежа в покрайнините на населеното място, за да донесе инструментите, с които да заровят тялото, той попитал какво се случило. Борислав му казал, че ако отвори багажника, сам ще си отговори на въпроса и че ги чака много копаене.

Повече по темата четете ТУК

