Расте броят на хората с ТЕЛК у нас

Сърдечните заболявания и усложненията от захарния диабет са основните причини, поради които българите получават решения от ТЕЛК през 2025 година. Това показват обобщените данни на Националната здравноинформационна система (НЗИС), цитирани от БНР. От началото на годината до средата на декември експертните лекарски комисии са издали над 260 000 решения, което бележи ръст спрямо предходните отчетни периоди.

Водещи диагнози

Близо 50 000 от издадените експертни решения през тази година са пряко свързани с инвалидизация вследствие на сърдечни заболявания, захарен диабет или тежки усложнения, произтичащи от него. Статистиката отчита и значителен брой хора с трайно намалена работоспособност след прекаран инсулт, което потвърждава тревожната тенденция за сърдечно-съдовото здраве на нацията.

Около 7000 души са получили експертно решение с диагноза параноидна шизофрения, сочат данните на здравната система.

Аномалията в Кърджали

Географското разпределение на решенията показва очаквана концентрация в най-големите области – София-град и Пловдив. На трето място обаче се нарежда област Кърджали, където петте работещи комисии са освидетелствали над 17 000 пациенти. Високият брой решения в този регион кореспондира и с данните от парламентарния контрол по-рано през годината, когато здравният министър доц. Силви Кирилов отчете сериозни натрупвания и забавяния именно в област Кърджали.

Причини за смъртност в болниците

Информационната система на здравеопазването предоставя данни и за болничната смъртност през годината. Водещите причини за летален изход в лечебните заведения остават инсултите, инфарктите и бактериалните пневмонии. Статистиката за инсултите е особено тревожна, като страната ни продължава да държи челни места по смъртност от мозъчно-съдови инциденти в Европа.

