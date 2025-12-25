Разчупете традицията с 4 нестандартни рецепти за греяно вино

Снимка Пиксабей

Греяното вино е неизменна част от коледните празници и зимния сезон. Тази ароматна и сгряваща напитка присъства на почти всяка трапеза, но често се ограничаваме до класическата рецепта с червено вино. Кулинарните експерти обаче предлагат интересни алтернативи, които могат да изненадат приятно гостите и да внесат разнообразие в празничните дни, пише Дунав мост.

Вкусът на напитката зависи не само от сорта вино, но и от използваните подправки. Ето четири изпитани варианта, които си струва да приготвите у дома.

Тази напитка звучи необичайно за традиционалистите, но всъщност предлага много свеж и ароматен вкус. Тя е идеална алтернатива за хората, които избягват червеното вино заради танините или по-тежкия му характер.

За приготвянето се използва полусухо бяло вино или такова от по-плодов сорт. Към него се добавят пръчки канела, ванилия и цитрусови корички – лимонови или портокалови. За допълнителна сладост и аромат може да се прибавят мед и малко сироп от бъз.

Греяно розе

Розето също рядко се свързва с нагряване, но в комбинация с правилните съставки се превръща в превъзходен зимен еликсир. Според изданието Good Food, тайната на доброто греяно розе се крие в по-пикантните добавки.

Рецептата включва джинджифил, който придава острота, горски плодове за цвят и аромат, грейпфрут, канела, кафява захар и малко индийско орехче. Тази комбинация създава балансиран и запомнящ се вкус.

Норвежки грог (Gløgg)

Скандинавските народи имат сериозни традиции в сгряващите напитки заради суровия климат. Норвежкият вариант не се различава драстично от класиката, но има една съществена разлика – добавянето на по-твърд алкохол.

Към бутилка червено вино се добавя половин бутилка бренди или водка. Течността се овкусява с канела, кардамон, индийско орехче, захар и портокалови кори. Задължителни елементи при сервирането са стафидите и натрошените или филирани бадеми, които се слагат в чашата. Поради по-високото алкохолно съдържание, тази напитка трябва да се консумира с внимание.

Коктейл с греяно вино

Този вариант е предназначен за по-късните часове на празника или за новогодишната нощ, тъй като напитката се консумира охладена.

Първата стъпка е приготвянето на класическа основа – червено вино с карамфил, канела, кафява захар и парчета портокал. След като сместа кипне и поеме ароматите, тя се оставя да се охлади напълно.

При сервирането виното се налива в подходящи коктейлни чаши и се разрежда с газирана вода или спрайт за свежест. Декорацията включва стръкче пресен розмарин и няколко замразени горски плода, които поддържат температурата и визията на коктейла.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!