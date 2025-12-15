Разкриха съдийските карти от мача Пулев - Гасиев: Кобрата печели до нокаута

Кадър БТВ

Най-добрият българския боксьор Кубрат Пулев е печелил двубоя си срещу Мурат Гасиев до нокаута в шестия рунд. Това показват съдийските карти от мача, които дават леко предимство на Кобрата след първите пет рунда. Общият резултат по точки от първите пет рунда е 48:47 в полза на Кубрат, като българският състезател печели първите три рунда в срещата и губи следващите два, пише Актуално.

Пулев спечелил първите три рунда срещу Гасиев

Кубрат Пулев започна уверено срещата, като бе по-активен в първите 2-3 рунда, а Гасиев изглеждаше по-пасивен. Кобрата имаше стратегия да се отдръпва при всяка по-опасна атака на руснака, като бе дисциплиниран в защита, но първото му по-разсеяно действие в мача веднага бе наказано с нокаут. Гасиев видя открита брадичката на Пулев и вкара ляво кроше, с което победи българина.

Кобрата е със спрени боксови права за 60 дни

Така Мурат Гасиев отне регулярната световна титла на WBA от Пулев и вероятно ще може да се изправи срещу Моузес Итаума от Великобритания. Припопняме, че носителят на този пояс се води задължителен претендент за супертитлата на WBA, която в момента е притежание на Олександър Усик, но до такъв мач ще минат поне няколко години.

Иначе Пулев е със спрени права за бокса за период от 60 дни, като това е стандартна процедура след получения нокаут. Не е ясно какви са бъдещите планове на 44-годишния Кубрат, който вече има 36 мача на професионалния ринг.

