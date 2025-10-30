Разшириха сериозно обхвата на Синята зона на Шумен

снимка: Vesko Valev, Уикипедия

Общинският съвет на Шумен прие промени в Наредбата за организация на движението, като разшири многократно обхвата на зоната за платено паркиране. В новата Синя зона попаднаха 54 улици, част от улици и междублокови пространства в широкия център на Шумен.

Решението мина с гласовете на съветниците от БСП, ДПС, ПП-ДБ, „Кауза Шумен“ и ДБГ. Против бяха част от „ГЕРБ“, всички от „Възраждане“ и независимите Петър Петров и Павел Павлов, допълва Шум бг.

Синята зона ще се въвежда поетапно. Първите 31 улици ще станат платени, след като бъдат обозначени с хоризонтална и вертикална маркировка. Вторият етап, включващ 23 улици, ще влезе в зоната след една година.

Припомняме, че през юни с решение на Общинския съвет бе прието разширение на обхвата на Синята зона на Шумен, като в нея влязоха над 54 улици и междублокови пространства. То бе върнато от областния управител Катя Иванова като незаконно, а по-късно кметът Христов внесе предложението си отново.

Така днес Общинският съвет обсъди въпроса за трети път. Дебатите и на днешната сесия бяха бурни и продължителни.

Ивайло Илиев от ГЕРБ предложи да се въведе Синя зона в първоначално предложения й по-малък размер от 23 улици. Според него заради факта, че тротоарите са в лошо състояние, гражданите са лишени от възможността да се движат пеша, а също така липсва и добър градски транспорт. Той, както и колегата му Борислав Костов от „Възраждане“, заявиха, че голямата по размер синя зона има за цел единствено да се събират повече пари от гражданите и не решава никакви проблеми.

Дебат предизвика и внесен от кметската администрация текст, според който администрирането на приходите от паркингите може да се делегира на частна фирма срещу 20% от събраните суми и най-вече предложението по условията за избора – изпълнителят да се определя със заповед на кмета.

От ГЕРБ поискаха, ако паркингите се дават на външна фирма, то да става с решение на Общинския съвет. Кметът Христо Христов бе категорично против. „Абсолютно спокоен съм, че защитавам интересите на шуменци и няма да оттегля предложението“, каза той.

Бе поискано 15-минутно прекъсване за консултации между политическите сили и такова бе дадено. На него политическите сили поставиха на кмета ултимативно условие да оттегли възможността за даване на синята зона и паркингите на външен оператор, при което Христов се съгласи спорният член да отпадне.

С друго свое решение Общинският съвет регламентира и цените за паркиране. За един час сумата остава непроменена - 1,20 лв./0,61€. Въведе се нова услуга – еднодневно паркиране с цена 6 лв./3,07€.

Намалено бе работното време на зоните за почасово паркиране. Те ще работят от 8,00 до 18,00 часа в делнични дни и от 8,00 до 12,00 часа в събота.

