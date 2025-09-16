Реал Мадрид 1:1 Марсилия на полувремето

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид и Марсилия играят при резултат 1:1 на "Бернабеу" на старта на кампанията в основната фаза на Шампионска лига за новия сезон. Тимъти Уеа откри за французите в 22-рата минута, но седем минути по-късно Килиан Мбапе изравни от дузпаа.

Двата отбора ще се стремят да започнат с успех кампанията, която би им дала важен психологически тласък за следващите срещи. Още в 5-ата минута на срещата Трент Александър-Арнолд получи разтежение и бе принудително заменен.

От "лос бланкос" вече стартираха перфектно в Ла Лига с четири последователни победи и ще се стремят да повторят това представяне и в най-комерсиалния клубен турнир. От своя страна французите започнаха колебливо на домашната сцена с два успеха у дома и две поражения като гост

Въпреки богатата история на двата тима, Реал Мадрид и Марсилия имат само две предишни срещи помежду си, и двете в груповата фаза на Шампионска лига през сезон 2009/2010. Испанският гранд спечели и двата двубоя – първо с 3:0 у дома, а след това с 3:1 на "Велодром".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!