Реал Мадрид успя да излъже Ювентус в ШЛ

снимка: pixabay.com

С гол на Джуд Белингам в 57-ата минута Реал Мадрид надви Ювентус с 1:0 у дома в един от най-интересните двубои от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. По този начин рекордьорът по трофеи от надпреварата продължава без грешка, след като спечели и предходните си два мача. Италианският гранд пък е само с 2 точки.

Срещата на “Бернабеу” беше белязана от множество положения и пред двамата вратари, но ключово за успеха на “белите” се оказа, че те не допуснаха попадение. Няколко минути преди гола Душан Влахович пропусна сам срещу Куртоа, а отделно Едер Милитао и Раул Асенсио спасиха още две сигурни попадения в мрежата на Реал.

Редица шансове за поне още един гол имаха и испанците, като отправиха близо 30 изстрела към мрежата на Ди Грегорио. Вратарят на Ювентус също се справи отлично, но в 57-ата просто нямаше какво да стори, допълва Спортал.

Реал Мадрид вече има 11 победи от 12 срещи през сезона във всички турнири и подгря подобаващо за идния сблъсък с Барселона в Ла Лига в неделя. На другия полюс е ситуацията при “бианконерите” от Серия “А”, които не са побеждавали от средата на септември.

Винисиус Жуниор и Арда Гюлер се завърнаха в стартовите 11 на Реал, а сред тях попадна и Браим Диас. Вратарят Тибо Куртоа записа своя мач №300 за испанците. За Юве в атака излезе Душан Влахович, а Мануел Локатели седна на пейката и се появи чак към края.

