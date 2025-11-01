кадър: Макс спорт

Отборът на Реал Мадрид води с 3:0 на Валенсия на "Бернабеу" в двубой от 11-тия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе вкара първите двете попадения - 19-ата минута от дузпа и после в 31-вата. В 43-тата Винисиус Жуниор пропусна втори наказателен удар за домакините, но минута след това Джуд Белингам все пак заби третия гол.

“Белите” са в серия от пет победи във всички турнири и при успех и тази вечер ще дръпнат на 8 точки пред Барселона, който в неделя приема Елче. В същото време Валенсия отново прави слаб сезон и е в зоната на изпадащите, като по-рано през кампанията беше разгромен от Барса с 6:0.

Реал Мадрид трябва да мисли и за гостуването си на Ливърпул в Шампионската лига във вторник, припомня Спортал.

Треньорът на домакините Чаби Алонсо пак гласува доверие от първата минута на Винисиус Жуниор, независимо че той му вдигна скандал за смяната си в Ел Класико. И този път десен бек е Федерико Валверде, а Трент Александър-Арнолд и Едуардо Камавинга са на пейката. Преди началото Килиан Мбапе показа на феновете "Златната обувка" за голмайстор на Европа за миналия сезон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!