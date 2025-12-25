Ресторанти в Ню Йорк намаляват порциите заради масовото отслабване с "Оземпик"

Снимка Пиксабей

Ресторантьорската индустрия в Ню Йорк претърпява неочаквана трансформация в края на 2025 година, принудена да се адаптира към масовата употреба на медикаменти за отслабване. След като Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри преди дни първата таблетна версия на препарата "Уегови" (Wegovy), собствениците на заведения отчитат драстична промяна в навиците на клиентите си и въвеждат драстично по-малки порции.

Краят на големите порции

Лина Аксмахер, 41-годишна жителка на Ню Йорк, е типичният пример за новия профил клиент. След като започва прием на медикаменти за контрол на теглото, тя сваля 9 килограма и губи желание за обилни вечери, но не иска да се лишава от социалния си живот.

"Все още исках да поддържам социалния си начин на живот и да бъда включена във вечерите, но без да плащам за огромни количества храна, която не мога да изям", споделя Аксмахер, цитирана от AFP и Дунав мост.

Отговорът на бизнеса не закъснява. Любимото ѝ заведение "Le Petit Village" ("Малкото селце") в Манхатън е сред първите, които променят изцяло концепцията си. Ресторантът вече предлага специално меню с редуцирани порции на по-ниски цени, насочено конкретно към хората на терапия с GLP-1 агонисти (класът лекарства, към който спадат "Оземпик" и "Уегови").

Бизнес логика и по-малко отпадъци

Аристотел Хацигеоргиу, собственик на пет заведения в Ню Йорк, включително популярната верига "Clinton Hall", забелязва тревожна тенденция – клиентите масово връщат почти пълни чинии.

"Излизах и виждах как хората ядат много по-малко – една хапка тук, една глътка там и това е всичко", разказва Хацигеоргиу пред AFP. "Огромни количества храна отиваха директно в кофата за боклук."

За да спре разхищението и да задържи клиентите, той въвежда "teeny-weeny mini meal" (мъничко мини ястие). Срещу 8 долара клиентите получават миниатюрен бургер, малка порция картофки и напитка по избор. Новата стратегия се оказва печеливша не само сред отслабващите, но и сред хората, които търсят по-бюджетни решения в скъпия мегаполис.

Нова ера в лечението на затлъстяването

Промяната в ресторантите съвпада с ключов момент за фармацевтичната индустрия. На 22 декември FDA официално одобри първата орална форма на "Уегови" – хапче, което се приема веднъж дневно и замества нуждата от инжекции. Това решение се очаква да разшири още повече достъпа до терапията.

Според проучване на организацията KFF, един на всеки осем американци вече използва подобни медикаменти. Администрацията на президента Доналд Тръмп също изигра роля в процеса, като постигна споразумение за по-ниска стартова цена на новите таблетки от 149 долара на месец, което ги прави по-достъпни за масовия потребител.

Марион Несъл, професор по хранене и обществено здраве в Нюйоркския университет, вижда в тази тенденция края на епохата на свръхконсумацията.

"Когато храната, която е била едно от големите удоволствия в живота, се превърне в твой враг или просто престане да те интересува, това променя всичко в културата ни", коментира проф. Несъл.

