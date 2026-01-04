Рибар от Кресна е загинал при инцидент с лодка в Гърция

Снимка Пиксабей

Силна морска буря отне живота на Китан Китанов, известен като Кито, от Кресна, след като лодката му се преобърна в Северна Гърция. Трагедията се разигра вчера в района на устието на река Струма, близо до курортното селище Неа Кердилия.

В плавателния съд се е намирал и негов приятел от Дупница, който по чудо е спасен, съобщи Struma.com.

Според първоначалните данни на разследващите, основната причина за инцидента е силен южен вятър, който е изненадал рибарите при опита им да се приберат към пристанището. В този район на Егейско море южният вятър често предизвиква внезапно и опасно вълнение, особено в зоната, където водите на Струма се вливат в морето.

Лодката не е издържала на напора на вълните и се е преобърнала, изхвърляйки двамата мъже във водата.

Доброволци изпревариха властите

Животът на втория рибар е спасен благодарение на мигновената реакция на местни доброволци. Те са влезли в бурното море с риск за собствената си безопасност, преди да пристигнат официалните екипи на гръцката брегова охрана.

В последвалата мащабна спасителна операция са се включили три рибарски кораба, катери на пристанищните власти и хеликоптер, който е облетял района за издирване на пострадалите.

Оцелелият мъж от Дупница е изваден от водата в състояние на тежка хипотермия и незабавно е транспортиран за медицинска помощ. Към момента няма опасност за живота му.

Трагедията отново поставя на дневен ред въпроса за безопасността на българските любители рибари в Гърция, които често подценяват бързата промяна на метеорологичните условия.

