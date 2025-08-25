Ройтерс: САЩ обмислят санкции срещу лица от ЕС или страни членки, прилагащи цифровия закон

Снимка Pixabay

Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля налагането на санкции на длъжностни лица от ЕС или държави членки, отговорни за прилагането на знаковия за съюза Закон за цифровите услуги (Digital Services Act или DSA), във връзка с оплакванията на САЩ, че законът цензурира американците и налага разходи на американските технологични компании, съобщиха два източника на Ройтерс, запознати с въпроса, информира БНР.

Подобен ход би бил безпрецедентно действие, което би ескалирало борбата на администрацията на Тръмп срещу това, което тя вижда като опит на Европа да потисне консервативните гласове.

Висши служители на Държавния департамент все още не са взели окончателно решение дали да продължат с наказателните мерки, които вероятно ще дойдат под формата на визови ограничения, казаха източниците на агенцията.

Не е ясно към кои длъжностни лица от ЕС или държави членки на ЕС ще бъдат насочени действията, но американски служители са провели вътрешни срещи по темата миналата седмица, сочат източниците на Ройтерс.

Докато търговските партньори често се оплакват от вътрешни правила, които смятат за несправедливо ограничителни, санкционирането на държавни служители заради подобна регулация е изключително рядко, отбелязва агенцията. Отношенията между администрацията на Тръмп и Европейския съюз вече са обтегнати от тарифните заплахи и напрегнати преговори, както и от критики от страна на САЩ към отношението към американските технологични компании.

Американските компании за социални медии, като Meta Platforms - компанията майка на Facebook и Instagram, заявиха, че DSA представлява цензура на техните платформи.

Позовавайки се на вътрешна телеграма на Държавния департамент, Ройтерс съобщи по-рано този месец, че администрацията на Тръмп е инструктирала американски дипломати в Европа да започнат лобистка кампания за изграждане на опозиция срещу Закона за цифровите услуги с цел той да бъде изменен или отменен.

DSA на ЕС има за цел да направи онлайн средата по-безопасна, отчасти като принуди технологичните гиганти да направят повече за справяне с незаконното съдържание, включително речта на омразата и материалите за сексуално насилие над деца.

Вашингтон обаче заявява, че ЕС се стреми към "необосновани" ограничения на свободата на изразяване в усилията си за борба с речта на омразата и дезинформацията, и че DSA допълнително засилва тези ограничения.

В директивата от началото на август държавният секретар Марко Рубио нареди на американските дипломати редовно да общуват с правителствата на ЕС и органите за цифрови услуги, за да предадат опасенията на САЩ относно DSA и финансовите разходи за американските компании.

През май самият Рубио заплаши с визови забрани за хора, които "цензурират" речта на американците, включително в социалните медии, и предположи, че политиката може да е насочена към чуждестранни служители, регулиращи американските технологични компании.

Говорител на Държавния департамент не потвърди, но и не отрече информацията на Ройтерс за потенциални наказателни действия.

"Следим нарастващата цензура в Европа с голяма загриженост, но нямаме допълнителна информация, която да предоставим към този момент", посочи той в имейл до агенцията.

Говорител на Европейската комисия отказа да коментира потенциала за подобни санкции, но преди това нарече твърденията за цензура от страна на САЩ "напълно неоснователни".

"Свободата на изразяване е основно право в ЕС. Тя е в основата на Закона за цифровите услуги. Той определя правила за онлайн посредниците за справяне с незаконно съдържание, като същевременно защитава свободата на изразяване и информация онлайн", каза европейският говорител.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!