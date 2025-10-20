Румен Драганов: Българите са на-добрите клиенти в туризма

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

„Това лято бях в Кипър, никой не остави бакшиш в шапката на екскурзовода, само българите. Българите са най-добрите клиенти в туризма, ние не се пазарим и не пестим”, това каза по Нова нюз туристическият експерт Румен Драганов.

Той коментира, че българите пътували в чужбина са се увеличили с 15%, но направи уговорката, че след присъединяването ни към Шенген понятието „чужбина” на практика губи смисъл. Според Драганов, ние сме европейци и изборът къде да отидем на море е напълно свободен.

Луксозната услуга се търси повече от всичко, подчерта експертът. Той каза също, че инвестиции в обекти 2 или 3 звезди вече почти няма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!