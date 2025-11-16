Русенка спечели "Пееш или лъжеш" и шашна Дара

Кадър Нова ТВ

18-годишна студентка от Русе спечели музикалното шоу "Пееш или лъжеш". Епизодът бе излъчен тази вечер по NOVA.

Рая Върбанова, която в момента учи в Медицинския университет във Варна, успя да впечатли гост-звездата на предаването – Дара.

Известната певица определи именно Рая за победителка. С победата си русенката спечели правото да пее в дует с Дара, както и парична награда от 5000 лева.

Според информацията, Рая Върбанова е завършила немската гимназия в Русе. Приета е в Медицинския университет във Варна със специалност "Помощник фармацевт". Талантливата русенка се занимава с музика от 13-годишна, като посещава вокален педагог и има награди от различни музикални конкурси.

