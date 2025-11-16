Русенка стана световна вицешампионка по скокове на батут

Кадър Русе медия

Русе има световна вицешампионка по скокове на батут. Шестокласничката от Спортното училище в Русе, Елена Михайлова, спечели сребърен медал в надпреварата на синхронни двойки, пише Дунав мост.

Успехът е постигнат заедно с нейната партньорка Никол Филипова на Световното първенство по скокове на батут, което се провежда в Памплона.

Елена и Никол са показали изключителна издръжливост на напрежението в синхронната надпревара. Те се класираха на престижното второ място, като отстъпиха единствено на представителките на Беларус, които се състезаваха като неутрални спортисти.

Индивидуално класиране

В индивидуалната надпревара русенката Елена Михайлова също се представи отлично, като остана на четвърто място. Нейната партньорка Никол Филипова се поздрави със сребърен медал в индивидуалната дисциплина.

