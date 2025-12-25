Русенски археолог ще си запази български монети за бъдещите поколения

Снимка Пиксабей

Дилемата дали в празничната питка за Бъдни вечер да се постави традиционното левче или монета евро вълнува много български семейства тази година. Традицията повелява в обредния хляб да се замеси паричка за късмет и благополучие, но предстоящото приемане на единната европейска валута променя ритуалите в много домове.

В София и страната се наблюдава нова тенденция – поставяне на две монети едновременно. Деси Симова от столицата избира този компромисен вариант, за да осигури късмет на двете си деца.

"Тази година предвид обстоятелствата и влизането ни в еврозоната, реших да сложа и левче и евро. Имам две дечица. Нека да бъдат за здраве и берекет и на двете деца. Дай боже, късмет и на двама им", споделя Деси Симова, цитирана от БНТ.

Според нея преходът към новата валута ще улесни ежедневието, като премахне нуждата от превалутиране и пресмятане на цените.

Мненията са полярни

В часовете преди празника настроенията сред пазаруващите бяха разделени. Част от хората държат на традицията и българския лев, докато други гледат прагматично към бъдещето.

"Трябва да е евро, защото трябва да приемаме действителността. Ние минаваме към еврото, нещо по-хубаво за всички нас", коментират граждани. Други са категорични, че са израснали с лева и за последна година ще спазят обичая в стария му вид, преди окончателното въвеждане на еврото догодина.

Експертен поглед от Русе

Русенският археолог Деян Драгоев подхожда към въпроса от историческа и нумизматична гледна точка. Той предпочита да запази българските монети, тъй като тяхната стойност може да нарасне значително след години.

"Показателно е това, което се случва с българските монети от следосвобожденския период, тогавашните хора са си казвали – 'е, каква стойност може да има това', но сега ако погледнем на аукционите, които се провеждат на Запад, какво се случва, ще видим, че част от тези наши левчета притежават и нумизматична стойност", разяснява Деян Драгоев.

Независимо дали в питката ще блести левче или евро, най-важното остава символиката на празника – надеждата за здраве, благоденствие и споделената радост около трапезата.

