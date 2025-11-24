Русенци скочиха срещу Общинска полиция заради глобите за паркиране

Снимка Пиксабей

Сериозно напрежение сред шофьорите в Русе предизвикаха масовите проверки и фишове за неправилно паркиране, налагани от КООРС . Граждани сигнализират, че служителите на реда превишават правата си, като санкционират нарушения по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) чрез общински наредби – практика, която според юристи е спорна.

В остра публикация, адресирана до кмета и председателя на Общинския съвет, русенцът Ивелин Илиев повдигна въпроса за законността на налаганите глоби. Той се позовава на решение на Върховния административен съд (ВАС) от 2022 година, пише Дунав мост.

Илиев аргументира позицията си с тълкуването на ВАС, според което общинските власти не могат да дублират нарушения, вече описани в ЗДвП, в своите местни наредби.

"Общинска полиция масово превишава правата си, издавайки фишове за неправилно паркиране, като разчита, че никой няма да тръгне да се разправя за едни 100 лева", заявява Илиев.

Според неговата теза, ако едно нарушение е уредено със закон (ЗДвП), общината няма право да го преписва в наредба и да прилага свои санкции. Общинските органи могат да налагат глоби единствено за специфични местни регулации, като зоните за платено паркиране, но не и да влизат в ролята на Пътна полиция (КАТ) за общи нарушения.

Неудобни въпроси за милиони левове

Освен проблема с паркирането, недоволният гражданин отправи и сериозни въпроси към местната власт, касаещи управлението на общинския бюджет. Илиев предизвика кмета да отговори публично на питания за пропуснати ползи и наложени санкции.

"Моля, разкажете на съгражданите си как Община Русе, имайки право да получи около 10 милиона лева от държавата за възстановяване на инфраструктурата след Водния цикъл, не се възползва заради изтървани срокове и некомпетентна администрация", пита русенцът.

Той повдига и темата за наложена санкция от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в размер на над 500 000 лева заради нарушения при обществената поръчка за буферния паркинг.

Гняв в социалните мрежи

Позицията на Илиев срещна широка подкрепа сред русенци. Тонка Дочева коментира, че градът е превърнат в "забранена зона".

"Града ни е превърнат в забранена зона, само и само господин кметът да събира левчетата ни, а в петък да се хвали какво не е направил за просперитета на Русе", споделя Дочева.

Други граждани сигнализират за драстично увеличение на глобите и абсурдни ситуации. Наим Наим разказва за случай, при който е глобен за паркиране в "тревна площ", която реално е представлявала кална локва.

"Вече са 100 лева, а адвокатът - 1200 лева и разправии 2 години", възмущава се потърпевшият.

Георги Желев уточнява, че санкцията за неправилно паркиране вече е 50 лева и често фишовете съдържат текст, че не подлежат на обжалване, което допълнително нагнетява напрежението сред водачите в крайдунавския град.





