Шофьор изпреварва двукратно в аварийната лента на магистрала "Тракия"

Кадър БТВ

Шофьор използва аварийната лента на магистрала "Тракия" за изпреварване на два пъти в рамките на половин час. Това показва видеозапис, изпратен от зрител на bTV, който е пътувал по магистралата този следобед.

"Днес около 15:30 часа на АМ „Тракия" бяхме изпреварени от автомобила, заснет във видеото, който се движеше по аварийната лента", пише очевидецът в сигнала си до медията.

След като забелязал опасната маневра на водача, свидетелят веднага подал сигнал на телефон 112 и продължил да следи нарушителя, докато той спрял на бензиностанция. На мястото имало патрулен автомобил, на който очевидецът съобщил за случая и заявил готовност да свидетелства.

Проверката установила, че автомобилът на нарушителя е без валиден годишен технически преглед (ГТП), за което водачът получил акт. Глоба му била наложена и за движението в аварийната лента, което е сериозно нарушение на пътните правила.

Въпреки санкциите, само 30 минути по-късно същият шофьор отново изпреварил свидетеля, използвайки аварийната лента. Според очевидеца, втората маневра била извършена демонстративно.

"Подадохме повторен сигнал на 112, но това не доведе до резултат – водачът не беше спрян никъде по магистралата и продължи пътя си без да бъде подведен към отговорност", допълва зрителят.

От началото на септември органите на реда засилиха контрола по магистралите, като особено внимание се обръща на движението в аварийната лента. От МВР припомнят, че аварийната лента е предназначена единствено за спиране при повреда или спешна ситуация, а използването ѝ за изпреварване е сериозно нарушение, което носи глоба от 1000 лева и отнемане на книжката за три месеца.

