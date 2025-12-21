Събраха над 19 000 лева за лечението на Любо Пенев

Снимка: Булфото

Вълна от съпричастност заля футболната общност в България днес. Близо 20 000 лева бяха събрани по време на благотворителен футболен турнир в квартал "Драгалевци", организиран в подкрепа на легендата на българския футбол Любослав Пенев.

В името на каузата "червени" и "сини" забравиха съперничеството. Футболисти на ЦСКА, Левски и други клубове, както и десетки фенове, се обединиха, за да помогнат на Ел Голеадор в битката му с коварната болест.

Рекордна сума за един ден

Общата събрана сума от турнира и проведения търг възлиза на 19 250 лева. Средствата ще бъдат преведени за лечението на Любослав Пенев в Германия. Новината съобщи неговият дългогодишен колега и приятел Атанас Стоилов.

"Шапки долу пред всички днес! Когато сме заедно, когато спортът обединява, резултатът е впечатляващ. Общата сума, събрана на турнира и търга в подкрепа на Любо Пенев, е 19 250 лева! Но най-важната подкрепа е тази, която идва от сърцето – тя ще помогне на Пенев да спечели най-важния мач в живота си", заяви Атанас Стоилов, цитиран от bTV.

Битката продължава

Преди броени дни от фондацията на ЦСКА информираха, че Любослав Пенев вече е преминал първия етап на имунотерапия. Стойността само на този курс на лечение възлиза на 25 302 лева. Футболната общественост продължава да набира средства, за да гарантира пълното възстановяване на легендарния нападател.

