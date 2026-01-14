Съдят списание "Шарли Ебдо" заради карикатура от трагедията в Кран Монтана

Кадър инстаграм

Карикатура, публикувана от френското сатирично списание "Шарли Ебдо", изобразяваща двама скиори с обгорели лица и превързани с бинтове да се спускат по пистите в Кран Монтана, предизвика критики в онлайн пространството и доведе до завеждане на съдебно дело, предаде Франс прес.

По време на новогодишните празници в бар "Ла Констеласион" в швейцарския курорт избухна пожар, при който загинаха 40 души, а 116 души бяха ранени. Около 80 от ранените все още са в болници, допълва БНТ.

Хиляди потребители реагираха с гневни емотикони на рисунката, озаглавена "Опърлените карат ски", която беше публикувана във Фейсбук.

"Това е наистина отвратително", коментира един от потребителите, а друг обвини изданието в липса на емпатия.

Швейцарската писателка Беатрис Риан и съпругът ѝ, който е адвокат, заведоха иск, свързан с карикатурата. "Намирам я за много отвратителна", каза Риан пред швейцарската телевизия Ер Те Ес. "Свободата на изразяване има свои граници. Те се подиграват на жертвите. Въпросът е дали човешкото достойнство трябва да е с предимство пред свободата на изразяване или не?"

Рисунката е дело на художника, известен с псевдонима Салш. На нея освен двамата обгорели и превързани с бинтове скиори има и указателна табела, на която пише "Кран Монтана", а в долния десен ъгъл на рисунката има надпис: "Комедия на годината". Салш прави препратка към френска комедия от 70-те години, озаглавена "Загорелите, които карат ски", разказваща се през погледа на фарса за ски ваканция.

Главният редактор на "Шарли Ебдо" Жерар Биар призна пред Ер Те Ес, че карикатуристът е стигнал прекалено далеч и нарече рисунката "черен хумор".

"Разбира се, тя може да е шокираща, но сатирата се предполага да бъде шокираща", каза Биар. "Сатиричното списание не се подиграва на жертвите, но показва абсурдността на трагедията", разясни той.

През януари 2015 г. редакцията на изданието в Париж стана цел на ислямистка атака, при която бяха убити 12 души, след като в него бяха публикувани карикатури на пророка Мохамед.

