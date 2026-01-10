Салах и Египет се класираха за полуфиналите за Купата на Африка

кадър: Макс спорт

Отборът на Египет е последният полуфиналист в тазгодишното издание на турнира за Купата на Африка!

"Фараоните" стигнаха до финалната четворка, след като излъгаха мотивирания до краен предел тим на Кот Д'Ивоар и се наложиха с крайното 3:2.

В герой за Египет за пореден път се преврърна Мохамед Салах. Звездата на Ливърпул бе замесен в два от головете за своите, правейки незаменимо участието си в мача, бележейки веднъж и добавяйки една асистенция.

Огромна роля за победата имаше и нападателя на Манчестър Сити, който също реализира едно от попаденията.

Именно Мармуш бе човекът, който даде ход на победната акция на символичните домакини, като офанзивният играч на египтяните изведе своите напред още в 4-ата минута на срещата. Той си освободи пространство в наказателното поле и прати топката в долния десен ъгъл на вратата, охранявана от Яхия Фофана.

След това играчите на Кот Д'Ивоар отговориха повече от подобаващо и наложиха тотален натиск, като след четвърт час игра дори имаха 65% предимство в притежанието на топката. В 17-ата минута пък Амад Диало пропусна най-чистото положение за своите от началото на мача и направи непростим пропуск.



В средата на полувремето нови възможности не успяха да реализират още Ян Диоманде и Еван Гесон, предава Спортал.



Така половин час след началото египтяните наказаха съперника за пропуснатите възможности и Салах се отчете с асистенция. Звездата на английската Премиър лийг изпълни по перфектен начин ъглов удар, който бе засечен от Рами Рабия и той даде много стабилен аванс на своите.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!