"Сънди таймс": Великобритания е помогнала за откриването на над 600 украински деца, отведени от Русия

Великобритания е помогнала за откриването на над 600 украински деца, отвлечени и насилствено отведени в Русия, пише "Сънди таймс", цитирани от БНР.

От септември насам е в ход схема, ръководена от Украйна, и включваща Обединеното кралство, която издирва, анализира и проверява данни за деца, незаконно отведени в Русия по време на войната. Инициативата е открила 295 младежи, депортирани в Руската федерация, и 71 - поставени под настойничество или попечителство от руски граждани и изпратени в Руската федерация или преместени в окупираните украински територии, допълва британската медия.

Други 242 деца са идентифицирани, след като профилите им са открити в уебсайтове за осиновяване. Екипът от няколко държави, участващи в схемата, се ръководи от Андрий Ермак - началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Британският министър на външните работи Ивет Купър казва пред "Сънди таймс":

"Гнусната политика на Путин за незаконно отвличане, депортиране и индоктриниране на украински деца показва до какво дъно е готов да падне, за да унищожи украинските семейства и да се стреми да унищожи украинската идентичност и бъдеще".

Обединеното кралство е отделило над 2,8 милиона паунда в подкрепа на усилията на Украйна за улесняване на връщането и реинтегрирането на деца, отвлечени от Русия, пише още британското издание, като допълва, че точната техника, използвана за проследяване на децата, е обвита в тайна, за да се избегне разкриването ѝ от Русия, но включва анализ на публикации в социалните медии, сателитни изображения, бази данни за осиновяване и информация, предоставена от разузнавателни източници, за намиране на изчезналите деца. Тя е подплатена с резолюция на ООН, осъждаща отвличането на деца от Русия.

