Съюзът на съдиите призова Сарафов да подаде незабавна оставка

05.10.2025 / 12:25 1

Снимка Булфото

Съюзът на съдиите разпространи позиция, в която се казва, че единствената възможност пред Борислав Сарафов е да подаде незабавна оставка. В противен случай компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на изпълняващият функциите главен прокурор и да защитят конституционно установения правен ред, предава БНР.

Позицията на Съюза на съдиите в България е по повод действията на Върховния касационен съд, който с две свои разпореждания преди няколко дни обяви Сарафов за нелегитимен изпълняващ функциите главен прокурор.

Според съдиите отказът на изпълняващият функциите главен прокурор, че той и прокуратурата няма да се съобразяват с решение на съда, е най-груба форма на незачитане на върховенството на правото, с което драстично се отрича установеният конституционен ред. От Съюза на съдиите призовават за противопоставяне на използването на прокуратурата  като щит за защита на частни властови амбиции.

 

 

kjk (преди 41 минути)
КПКОМПИ,СЕМ и ВСС също са с изтекъл срок на годност!!!;)БолестНамусен

