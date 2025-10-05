Съюзът на съдиите призова Сарафов да подаде незабавна оставка

Снимка Булфото

Съюзът на съдиите разпространи позиция, в която се казва, че единствената възможност пред Борислав Сарафов е да подаде незабавна оставка. В противен случай компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на изпълняващият функциите главен прокурор и да защитят конституционно установения правен ред, предава БНР.

Позицията на Съюза на съдиите в България е по повод действията на Върховния касационен съд, който с две свои разпореждания преди няколко дни обяви Сарафов за нелегитимен изпълняващ функциите главен прокурор.

Според съдиите отказът на изпълняващият функциите главен прокурор, че той и прокуратурата няма да се съобразяват с решение на съда, е най-груба форма на незачитане на върховенството на правото, с което драстично се отрича установеният конституционен ред. От Съюза на съдиите призовават за противопоставяне на използването на прокуратурата като щит за защита на частни властови амбиции.

