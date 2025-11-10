Седмична прогноза на Meteo Balkans за периода 10 - 16 ноември 2025

Снимка Пиксабей

След топлия ноемврийски уикенд, времето през следващата седмица ще се промени осезаемо. Вторник ще започне с предимно облачно небе в голяма част от страната, като валежи от дъжд се очакват основно в Централна и Източна България. На места количествата ще бъдат по-значителни, а следобед облачността от северозапад постепенно ще започне да се разкъсва и намалява.

Според седмичната прогноза на Meteo Balkans за периода 10-16 ноември, времето над Балканския полуостров ще се определя от типична есенна циркулация, формирана между дълбок атлантически циклон, позициониран западно от Британските острови, и устойчив антициклон над североизточна Европа и Русия.

В сряда валежите, от запад на изток, ще спрат почти навсякъде. Над западните райони времето ще бъде с разкъсана облачност, докато на изток ще остане с променлива облачност. Северозападният вятър ще отслабне, а температурите ще се повишат леко спрямо предходния ден.

Мъгли и изток-североизточен вятър в четвъртък

В четвъртък вятърът ще се обърне от изток и североизток. В равнинните райони сутринта ще има мъгли и ниска облачност, но през деня времето ще се подобри и ще имаме повече слънчеви часове. Над източните райони обаче ще е облачно със слаби валежи от дъжд.

Максималните температури ще достигат между 10 и 15 градуса, в районите с мъгла - едва 8-10 градуса. Минималните температури ще се понижават и ще са между 4 и 6 градуса.

Спокойно време през уикенда

Краят на работната седмица ще донесе по-спокойно време. В петък ще бъде почти тихо, а в събота ще се появи слаб югозападен вятър. В сутрешните часове отново ще има условия за мъгли, но следобед ще преобладава слънчево време.

Температурите ще се понижат чувствително — минималните ще са между минус 1 и 4 градуса, а максималните ще достигат между 11 и 16 градуса. От средата на седмицата постепенно ще се засилва влиянието на североизточният пренос, свързан със спускащата се по-студена въздушна маса от Източна Европа.

В неделя от запад облачността отново ще започне да се увеличава, като първоначално ще бъде висока, а след това и средна. Вятърът ще се задържи от южната четвърт и ще донесе леко повишение на температурите. Изотермата 0°C на 850 hPa ще достигне северните части на Балканите до края на периода.

