Селекционерът на Грузия: България на Илиан Илиев е по-добра от тази на Гонзо, която бихме 5:2 пред години

Българският национален отбор по футбол ще изиграе втория си мач от световните квалификации за Мондиал 2026 тази вечер. "Лъвовете", които откриха кампанията си със загуба от европейския шампион Испания, ще се изправят срещу състава на Грузия, който също загуби първата си среща от групата. "Кръстоносците" допуснаха поражение с 2:3 от Турция. По тази причина националният селекционер на Грузия Вили Саньол е твърдо решен да направи промени, за да избегне подобен резултат, пише Актуално.

Селекционерът на Грузия говори преди срещата с България

Саньол отличи играта на България, като я сравни с тази преди няколко години. През 2022 г. двете страни се срещнаха Лигата на нациите. Тогава селекционер на тима ни е настоящият президент на БФС Георги Иванов - Гонзо. Първият мач приключи с разгромното 5:2 за Грузия, а вторият - 0:0. Според бившия играч на Байерн Мюнхен "лъвовете" са много по-добри сега: "Преди три години играхме пак в Лигата на нациите, като за нас се получи много хубав мач в Разград, и тук също, но вторият не завърши както исках. Мисля, че сега отборът на България е по-структуриран и по-добре организиран от тогава. Гледах последните ви мачове с Република Ирландия и с Беларус", каза Саньол.

"От последните мачове, които гледах, само един футболист не мога да отлича. По-скоро ме впечатляват бързи атаки, когато започват висока преса и го правят добре. Ако играем така както с Турция в първите минути, може да имаме проблеми. Но аз в последните дни взех нещата и говорих на играчите. Французин съм и знам, че отборът ви не е като 1993-а година, помня Емил Костадинов, но има интересни играчи. Може би нямат големи имена, но играят добре и организирано и ще ни бъде трудно", допълни Саньол.

"За мача с Турция искам да кажа, че те вкараха головете в точните и правилните моменти за тях и е нужно да променим това. Да, утре ще има промени, защото България различен отбор в сравнение с турци в различни неща. Имаме два мача за три дни, така че ще има. Но тези промени не означават, че ще правим нещо различно. Искам да започнем много по-добре и в ситуациите да действаме, а не да реагираме постфактум", каза още французинът.

