Село Зверино стана конкуренция на Калофер на Йордановден

Мездренското село Зверино се превръща в конкуренция на Калофер в честването на Богоявление с ледено хоро и шествие със част от прочутите 101родопски гайди, това показа в пряко включване bTV. Ритуалът е възстановен там от 10 години, разказаха местните хора. Преди да скочат в река Златица, те задължително се черкуват в местния храм.

Шествието с гайдите по традиция се води от този, който предната година е спасил кръста. През тази година иконата начело на множеството се носи от баща на два деца, който два пъти е бил пръв в ритуалната надпревара. Местните коментираха, че ако извади кръста трети път, очакват да има и трето дете.

Както и в Калофер, в хорото в реката участват само местни жители. Разликата е, че в Зверино децата не се допускат във водите на Златица. Селото има и специално отношение към честването на рождението на Христо Ботев, защо навремето българите от него са спасили част от четниците му.

