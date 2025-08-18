Семействата могат да спестят стотици левове, ако изберат почивка през септември

Кадър БТВ

Намаления на цените в Северното Черноморие започват още от следващата седмица. Курортен комплекс "Албена" обяви, че от 26 август цените на нощувките ще паднат с между 15 и 20 процента, а ново поевтиняване ще последва на 6 септември.

Марина и синът ѝ Борис, които в момента почиват в Албена, споделят, че планират повторна ваканция преди началото на учебната година. „Силно се надявам през септември цените да бъдат по-ниски, по-приемливи. Той започва училище през септември, така че началото на септември планираме отново да дойдем тук поне за една седмица“, разказва Марина пред БТВ.

Представителят на "Албена" Красимира Стоянова обяснява, че хотелите в парковата зона ще предлагат нощувка със закуска от 50 лева на човек, а ол инклузив – от 80 лева. Четиризвезден хотел на първа линия ще струва от 120 лева нагоре в разгара на сезона, докато след 6 септември цената пада между 92 и 98 лева в зависимост от типа стая.

Проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, коментира, че семействата могат да се възползват от значителни отстъпки, ако планират почивка в края на сезона. „Ако кажем, че средната цена за едно семейство през август е 2400 лева, тя може да падне с до 30% – 1750 лева, а след 15 септември намалението може да стигне до 50%, което означава около 1250 лева“, посочи той в ефира на bTV.

Експертът отбеляза също, че удължаването на туристическия сезон може да бъде постигнато чрез предлагането на нови продукти като винен туризъм, СПА и уикенд пакети.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!