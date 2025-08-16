Си Ен Ен: Най-голямата услуга, която президентът Доналд Тръмп направи на руския си колега, беше време"

кадър: кадър: Ютуб

"Не аплодисментите, нито червеният килим, нито пътуването в „Звяра“ (уникалната лимузина на Тръмп), нито първото изказване на подиума бяха най-големите подаръци, които Владимир Путин получи на срещата на върха в Аляска. Най-голямата услуга, която президентът Доналд Тръмп направи на руския си колега, беше време".

Това се посочва в анализ на Си Ен Ен, видя БТВ. Ето какво още пише в него:

Успехът или провалът на Русия на фронта ще се измерва в рамките на няколко седмици. Путин има време до средата на октомври, докато времето се застуди, земята се размекне и напредъкът стане по-труден. Това са цели два месеца. Неговите сили са на прага да превърнат болезнените, постепенни и скъпоструващи минимални напредъци в „нищожни“ села в източна Украйна в по-стратегически победи.

Почти всеки ден пада поредното селище. Вторичните санкции, с които Тръмп заплаши – които биха наказали тези, които купуват руски петрол и газ – и от които сега два пъти се оттегли, няма да спрат военните усилия на Путин тази година. Но те вече явно са оказали натиск върху него под формата на обаждания от лидерите на Индия и Китай и може би са го накарали да приеме поканата за среща с Тръмп в Аляска.

Путин не иска да поддържа продължителни военни действия под икономическия натиск от страна на двамата си основни енергийни клиенти и ефективни спонсори, които сами трябва да понасят тарифните ограничения от страна на Съединените щати. Затова той бърза на бойното поле, но е мъчително бавен на масата за преговори.

Инстинктите на Тръмп правилно оцениха тази реалност в Анкъридж, като измъченото му изражение опровергаваше положителните твърдения на руските и американските служители за това колко добре е минала срещата. Да се разбираш добре с друг президент, когото си посрещнал с аплодисменти и лимузина, не е истински дипломатически напредък. И той вероятно е знаел това.

Всъщност Аляска не се разви толкова зле, колкото би могло да бъде за Киев. Украинците трябваше да изтърпят сравнително кратък ревизионистки урок по история от Путин на подиума и неприятното повтаряне на това, че Украйна и Русия са „братски“ народи, въпреки нощните убийства на украински цивилни от Москва при въздушни атаки. Но имаше две положителни нотки за Киев.

Първо, Тръмп и Путин не сключиха набързо безумно, начертано с маркер мирно споразумение, бедно на подробности и богато на победи за Москва, както някои се опасяваха, че може да се случи. Стана точно обратното – не се стигна до споразумение.

Втората полза за Украйна е, че неподатливият характер на Путин – въпреки всички ласкателства на Тръмп – беше широко демонстриран. Тръмп изглеждаше мрачен: без обяд, без въпроси от пресата, без недвусмислено приета покана за посещение в Москва и дори с намек в интервю за Фокс Нюз, че – от всички неща – съжалява, че е приел да говори с водещия Шон Ханнити. В крайна сметка Тръмп явно не е искал да бъде там, а Путин може би е сгрешил, че го е накарал да се почувства така.

Но еволюцията в мисленето на Тръмп не е изцяло победа за украинския президент Володимир Зеленски. Най-важното е, че изискването за прекратяване на огъня изчезна за една нощ. То беше в основата на европейското и украинското мислене миналата седмица и дори се промъкна в темите на Тръмп преди Аляска. Но Путин никога не е искал такова, тъй като то би спряло военните му напредъци.

И така, от 16 август сутринта искането изчезна и фокусът се премести към бързо и трайно мирно споразумение. Няма такова нещо; изготвянето на трайно споразумение може да отнеме седмици, ако не и много повече. Но европейските лидери се оттеглиха от искането си за прекратяване на огъня в съвместната си декларация от 16 август, а Зеленски дори заяви, че „убийствата трябва да спрат възможно най-скоро“, вместо да поставя като предварително условие за по-нататъшни преговори прекратяването на огъня.

Тръмп също прие лошото споразумение, предложено от Путин, и го превърна в натиск върху устойчивата жертва – Киев. Решението какво да се прави по-нататък щеше да бъде на Зеленски, а Тръмп го прикани да приеме споразумението.

