Силна магнитна буря удря планетата в понеделник

Силна магнитна буря ще засегне Земята в понеделник, 15 септември 2025 година. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ. Индексът на геомагнитна активност се очаква да бъде от пета степен, което се счита за високо ниво, пише Дунав мост.

Специализираният сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent дава малко по-различна прогноза, според която индексът ще бъде 1.7. Двете прогнози обаче са еднозначни, че магнитна буря в петък няма да има.

Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс, като степените варират от ниска до висока. Ниските степени са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво, а от там нагоре нивата са високи.

Какво представляват слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания са мощни изблици на енергия от Слънцето, които се състоят от заредени частици като протони и електрони. Тези частици пътуват в космоса с изключително високи скорости и когато достигнат Земята, взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера.

Ефектите от това взаимодействие могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent.

Как да се справим с магнитната буря

Магнитните бури са естествен процес, който човечеството преживява непрекъснато. Въпреки това, някои хора са по-чувствителни към тези явления и могат да изпитат слабост, главоболие, проблеми с кръвното налягане и липса на концентрация.

Ето няколко съвета как да облекчим неприятните състояния:

Бъдете внимателни, ако имате диагностицирана артериална хипертония и заболявания на сърдечносъдовата система

Намалете физическите натоварвания

Избягвайте тежката храна в полза на плодове, зеленчуци и леко месо

Ограничете пушенето и алкохола

Пийте зелен чай

Осигурете си достатъчно сън

Важно е да знаем, че хормонът на съня – мелатонин, регулира биологичния часовник на човека. По време на магнитни бури производството на мелатонин се влошава и естественият ритъм се обърква. За да помогнем на организма, трябва да се отпуснем преди заспиване и да затъмним максимално стаята.

От главоболие могат да помогнат студени вани за ръцете. Потопете дланите си в ледена вода за минута, а после ги разтрийте добре с кърпа. На дланите има много енергийни точки, които се стимулират със студената вода.

