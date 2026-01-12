Силни снеговалежи и вятър затрудняват движението във Великотърновска област

Снимка Пиксабей

Снеговалеж, съпроводен със силен вятър, предизвика снегонавявания и усложни пътната обстановка в северната част на Великотърновска област. Най-засегнати са общините Свищов и Павликени, където снегорини работят непрекъснато за почистване и обработка на пътните участъци.

По информация на Областното пътно управление – Велико Търново, значителен снеговалеж има по първокласния път I-3 Плевен – Русе. Трасето остава проходимо, като техниката е на място и не е спирала работа. Третокласната пътна мрежа в общините Свищов и Павликени също се обработва постоянно. В останалите части на региона валежите са със слаба интензивност.

В неделя следобед възникнали затруднения с извънгабаритни камиони с турска регистрация, които се отклонили от разрешения маршрут по път I-5. Тировете имали затруднения по третокласния път III-504 между селата Росен и Градина, но своевременно били изтеглени.

От пътните служби съобщават, че през нощта срещу понеделник снегорините ще продължат обработката на пътищата срещу заледяване. Според прогнозата на НИМХ снеговалежът ще спре, но се очаква понижение на температурите и силен вятър, което създава предпоставки за заледяване. Снегонавявания има по път III-405 между Павликени и Горна Студена, както и по пътя към село Батак, където техниката вече работи.

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева е в постоянна координация с ОПУ – Велико Търново. Институциите призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, тъй като движението в областта се осъществява при зимни условия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!