Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

Кадър Ютуб

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) допуснаха втора загуба от началото на Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов допуснаха домакински неуспех срещу Факел (Новий Уренгой) с 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25) в мач от 12-ия кръг.

Симеон Николов записа 3 точки (1 ас, 1 блок, 20% ефективност в атака - -3) и получи най-високата оценка от своите съотборници 6.7.

Дмитрий Лизик бе най-резултатен за домакините с 14 точки (3 блока, 79% ефективност в атака - +11).

Раджабдимир Шахбанмирзаев (1 блок, 42% ефективност в атака - +5) и Илияс Коркаев (1 ас, 3 блока, 73% ефективност в атака - +7) добавиха по още 11 точки за тима от Новосибирск.

Световният шампион с Италия Юри Романо заби 24 точки (2 блока, 49% ефективност в атака - +8) за Факел.

Василий Капранов добави още 15 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака, 15% перфектно и 42% позитивно посрещане - +4).

След поражението тимът от Новосибирск се смъкна на второ място в класирането с 30 точки от 12 мача, а лидер е Зенит (Казан) с 31 точки.

Следващият мач на Локомотив е на 13 декември като гост на Енисей в Красноярск.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!