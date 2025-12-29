Симеон Николов и Локомотив прегазиха Ярославич

Кадър Нова ТВ

Локомотив Новосибирск записа 12-ата си победа в руската Суперлига, след като се наложи като гост над Ярославич с 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21). Тимът, воден от родния специалист Пламен Константинов, показа висока класа в Ярославъл и заслужено си тръгна с пълния комплект точки от срещата от 15-ия кръг, пише Гонг.

Българският талант и световен вицешампион Симеон Николов отново бе на ниво и дирижираше играта на своя отбор. Локомотив започна ударно мача и буквално прегази съперника в първия гейм, затваряйки го при 25:15. Домакините от Ярославич успяха да отвърнат на удара във втората част, която спечелиха драматично след 28:26, но това бе всичко, до което се добраха в двубоя.

В следващите две части момчетата на Пламен Константинов не оставиха съмнения в превъзходството си и след 25:17 и 25:21 сложиха точка на спора.

С този триумф Локомотив Новосибирск се изкачи на второто място във временното класиране в Русия. Тимът вече имаше актив от 36 точки, натрупани след 12 победи и само 3 поражения от началото на кампанията.

