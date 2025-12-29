Синоптикът Василковски: Студ за Нова година, пролет за Йордановден

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

За да се стоплят празнуващите на открито на Нова година, ще трябва не само Дунавско хоро, а и повече ракия. До този шеговит извод стигнаха водещият Виктор Николаев и синоптикът Ники Василковски по Нова телевизия. Прогнозата за времето показва, че в празничната нощ температурите могат да паднат до минус 10, като в София ще са около минус 8-9.

За съжаление сняг е малко вероятно да има на границата на 2026-а. Такъв може да има ден-два по-рано, но не на много места и без да натрупа сериозно.

Василковски предупреди, че в началото на януари ни очаква истинска аномалия. От 3 до 7 започва сериозно затопляне, като максималните температури ще стигнат до 10 градуса, а на места дори и до 15. „Пролет за Йордановден”, това обобщи синоптикът.

