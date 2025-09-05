Слънце и приятни температури през уикенда

снимка:Булфото

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 29°, информира НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°, предава Bulgaria ON AIR.

По Черноморието пред обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани превалявания в неделя в крайните югоизточни райони.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!