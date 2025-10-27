Слави Ангелов разкри защо мълчат за пребития прокурор

Кадър БТВ

Шокиращата липса на реакция след нападението над прокурор Иво Илиев показва, че или го смятат за нещо нормално, или дори за нещо правилно. Това заяви разследващият журналист Слави Ангелов в предаването "120 минути" по БТВ. Главният редактор на "168 часа" анализира случая с пребития прокурор и връзката му с нерaзкритото дело за убийството на Мартин Божанов-Нотариуса.

"Този прокурор представлява някаква заплаха. Той е неудобен. Така си обяснявам шокиращата липса на реакция. Обяснявам си я по два начина - или го смяташ за нещо нормално, или може би го смяташ дори за нещо правилно," коментира Слави Ангелов.

Журналистът припомни, че прокурор Илиев беше съобщил преди време, че само убийството на Нотариуса е предовратило негов арест и следствени действия, свързани с мрежа за търговия на влияние, натиск върху магистрати и рекет.

"Ние сме свидетели на това как първо от самото дело за убийството на Нотариуса абсолютно нищо не излезе. И в това разследване, което трябваше да се осъществи за тази група, също абсолютно нищо не излезе," допълни Ангелов.

Според разследващия журналист тези случаи са били потулени и е очевидно, че прокурорът представлява заплаха за статуквото, което продължава и в момента и е свързано с най-високи нива в прокуратурата.

Критика за ромския въпрос

След инцидента с намушканото в мол момче Красимир, Слави Ангелов коментира проблемите с ромската общност в България.

"Проблемите с ромите в последните десетилетия винаги са замитани удобно под килима. Никога не са решавани. Освен когато има избори. Това, което се прави, е да им се подхвърлят някакви помощи, които всъщност задълбочават проблема," посочи журналистът.

Сивата икономика в строителството

Ангелов обърна внимание на строителния бум в страната и проблема със сивата икономика в сектора. Той сподели, че плочкаджиите вземат по 15-20 хиляди лева за ремонт на баня, като всичко е сива икономика и не се плащат данъци.

"На мен ми казват, че такива хора в момента са част от хората, които изкупуват всички тези апартаменти, които се строят в кооперации и които стоят празни," отбеляза Слави Ангелов.

Положителен пример с ромски бригади

Журналистът сподели история с обратен знак, която му се е случила в последния месец. За собствен ремонт извън София при него работят ромски бригади от Самоков, които имат отговорни хора и всичко се плаща по банков път.

"Аз не знам дали ти познаваш някой, защото аз не познавам, който да плаща по банков път. Миналата седмица моите разочарования от българи, които са ме забавили с някакви срокове - не са изпълнили някакви задачи както трябва, са много повече, отколкото тези роми," посочи Ангелов.

Според него е важно да се даде възможност на тези хора да работят и да бъдат квалифицирани професионално.

