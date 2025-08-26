Славия спечели първа победа във футболното ни първенство

Снимка Pixabay

Отборът на Славия спечели първата си победа в новото футболно първенство в Първа лига, предава БНР.

В среща от 6-тия кръг на стадион Александър Шаламанов, Славия победи Арда с 2:0.

Головете отбелязаха през първото полувреме Гермуш в 18-тата минута и Балов в 23-тата.

Със спечелените три точки, от последното място Славия е вече на 13-тото място с 4-ри.

Арда остава на 9-тата позиция с 5 точки и мач по-малко.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!