След 40 години откриха изгубена песен на на Тина Търнър

снимка: Helge Øverås, Уикипедия



Песен, записана първоначално за хитовия албум на Тина Търнър от 80-те години „Private Dancer“ и смятана за изгубена, е открита отново след 4 десетилетия. „Hot For You Baby“ е открита и беше изпълнена за първи път на 23 януари, когато беше представена в ефира на Би Би Си.

„Това е като Тина Търнър да срещне AC/DC“, беше реакцията на един от слушателите на Би Би Си.

Записана в Capitol Studios в Холивуд, песента е написана от австралийските музиканти Джордж Йънг и Хари Ванда, а продуцент е Джон Картър. Първоначално песента е била предназначена за албум, но според надписа на песента в официалния канал на Търнър в YouTube не е ясно как е станала „изгубена във времето“.

Парчето ще бъде включено в специалния юбилеен албум на „Private Dancer“, планиран за издаване през март. „Това вълнуващо откритие въвежда нова глава в историята на „Private Dancer“ - гласи надписът в YouTube, видя БГНЕС.

Издадена през 1984 г., „Private Dancer“ бележи завръщането на Търнър през 80-те години. Албумът е продаден в над 20 милиона копия и печели три награди „Грами“ - включително за запис на годината и най-добро женско вокално изпълнение за „What's Love Got to Do with It“.

„Hot For You Baby“ не е единственото ново парче, включено в предстоящия албум, който включва и неиздаван досега телевизионен инструментал на „Let's Stay Together“ и дъб микс на „What's Love Got to Do With It“.

Търнър почина през май 2023 г. на 83-годишна възраст в дома си в Швейцария. Наричана „Кралицата на рокендрола“, певицата се издига от скромно начало и преодолява брак изпълнен с насилие, за да се превърне в една от най-популярните изпълнителки на всички времена.

