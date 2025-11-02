Случай на маймунска шарка е регистриран в Гърция

Снимка Пиксабей

Регистриран е случай на маймунска шарка в Гърция. Лекарите предупреждават за внимание и по отношение на Covid-19 и западнонилска треска.

Пациентът се намира в болница под наблюдение на лекари. Заразен е с по-опасен вариант на маймунска шарка, който се разпространява бързо. Проверяват се също лицата, с които е контактувал пациента. Не се съобщава дали той е грък или чужденец, информира БНР.

Предполага се, че пациентът е пътувал в чужбина в район с разпространение на вируса.

Гръцкият център за контрол и превенция на заболяванията информира, че работи съвместно със Световната здравна организация.

Лекарите информират чрез медиите за симптомите при маймунската шарка – висока температура, главоболие, болки в гърба и мускулите. Възможно е поява на обрив по цялото тяло.

Властите съветват при изява дори и на един от симптомите да се потърси спешно медицинска помощ в болница.

В същото време рязко са се увеличили случаите на заразени с Covid-19.Повечето носители на вируса са със слаби симптоми.

Да се внимава също със западнонилската треска и да се избягват райони със застояла вода. Да се носи подходящо облекло за предпазване от комари, препоръчват гръцките лекари.





