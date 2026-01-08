реклама

Снежна виелица изненада Варна

08.01.2026 / 13:27 0

кадър „Петел"

Въпреки прогнозите, че по Черноморието ще вали предимно дъжд, снегът стигна и до Варна. Времето рязко се влоши около обед, като със силен вятър над морския град започнаха да падат първо дребни, а после и доста по-едри снежинки.

Вероятността да се образува снежна покривка по улиците на Варна засега изглежда малка.

Според прогнозата на синоптиците до края на денонощието валежите в цялата страна ще спрат.

