Снежна виелица изненада Варна

кадър „Петел"

Въпреки прогнозите, че по Черноморието ще вали предимно дъжд, снегът стигна и до Варна. Времето рязко се влоши около обед, като със силен вятър над морския град започнаха да падат първо дребни, а после и доста по-едри снежинки.

Вероятността да се образува снежна покривка по улиците на Варна засега изглежда малка.

Според прогнозата на синоптиците до края на денонощието валежите в цялата страна ще спрат.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!