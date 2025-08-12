Спасители от Варна отвърнаха на обвиненията за червения флаг

кадър БНТ

В репортаж на БНТ от варненския Южен плаж, спасители отговориха на обвинение, което се чува все по-често. А то е, че вдигат червен забранителен флаг за да се застраховат и да си облекчат работата.

Напротив, при червен флаг имаме най-много работа, обясниха спасителите. Те разказаха, че тъкмо когато има забрана, те трябва да вадят къпещите се от водата, което е обикновено е посрещано с яростна съпротива. Плажуващите се държат грубо, ругаят, показват средни пръсти, разказа спасителка.

Тя призна, че през това лято морето е по-бурно от предишните години, като няма обяснение защо се получава. Спасителите обясниха и какво е най-важно да правят къпещите се в морето при мъртво вълнение или подводни течения. На първо място те трябват да запазят спокойствие, а на второ - да сигнализират, че са в опасност.

