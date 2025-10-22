Спечели 10 000 от „Стани богат”, но зрителите изригнаха: Кънчев подсказва!

кадри bTV

Екскурзоводът Марина Зарева се размина на косъм да спечели 20 000 лева от „Стани богат”. На съответния въпрос тя се разколеба да не загуби вече спечелената сума и реши да се откаже. Отговорът ѝ беше верен, на за съжаление го даде извън играта.

Въпреки добрата игра, доста зрители буквално изригнаха срещу един от отговорите ѝ, за който тя ползва жокер. Той беше за Рилския водопровод на София и неговия проектант и след това кмет на столицата Иван Иванов.

Феновете на „Стани богат” напълниха мрежата с коментари, че екскурзовод не може да не знае подобен факт от историята на българската столица.

Други обаче посочиха по-сериозен проблем в играта, а по-точно, че водещият Ники Кънчев е подсказал на участничката. Основанията за това бяха негови реплики. На един от въпросите Кънчев буквално потвърди разсъжденията на екскурзоводката, като заяви:

„Отхвърлихте две възможности, отхвърлете още една”, което доста подсказа, че участничката разсъждава в правилната посока. На друг въпрос, в който тя даде предположение за верен отговор, Кънчев отвърна:

„Да. Сега като казахте, и аз се замислих за това”. За мнозина това си беше чисто подказване, още повече, че отговорът се оказа верен.

