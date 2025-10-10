Спор за минималната заплата, синдикатите и бизнеса извадиха статистики

кадри Нова нюз

редактор Веселин Златков

Остър спор за повишаването на минималната работна заплата водиха представители на бизнеса и на синдикатите в „Социална мрежа” по Нова нюз. Те дадоха примери със статистически данни.

Икономическият съветник на Българската стопанска камара доц. Щерьо Ножаров заяви, че с приемане повишаването на минималната заплата до 1213 лева се нарушава директива на ЕС. Освен формулата ѝ е неправилна, защото основата е брутната средна заплата, в която се включват допълнителни възнаграждения за нощен, извънреден и вреден труд, което не алогично, обясни той.

50% е ръстът на работещите бедни е нас, 35% са децата в риск от бедност, каза от своя страна главният икономист на КТ„Подкрепа” Атанас Кацарчев. Той коментира, че бизнесът предпочита вместо вдигане на работната заплата да плаща бонуси, за да не плаща осигуровки. „Смисълът на минималната работна заплата е всеки да е сигурен, че няма да получава по-малко”, подчерта Кцарчев.

В отговор доц. Ножаров заяви, че работещите бедни у нас са 11%, колкото са Испания и Италия. Той допълни, че 90% от хората на минимална заплата получават и допълнителни пари за прослужено време. 30% от тях получават и ваучери за храна.

„Цените растат, доходите изостават”, контрира го на свой ред икономистът на КТ„Подкрепа”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!