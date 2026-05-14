Стефан Белчев от "Прогресивна България": Има възможност за въвеждане на "фискални буфери"

Публичните финанси ще се развиват в строга фискална дисциплина, по-висока събираемост на приходите и оптимизация на разходите. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" Стефан Белчев, член на временната комисия по бюджет и финанси в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС.

"Една от първите стъпки на новоизбраното правителство, начело с министър-председателя Румен Радев, е насочена към установяване на реалното състояние на публичните финанси чрез по-мащабни проверки и анализи. Кабинетът предприема конкретни действия за справяне с т.нар. "финансови бомби", включително евентуално скрити дефицити и неуредени сметки в отделните министерства", каза Белчев.

Той подчерта, че основният фокус във финансовата рамка на партията е осигуряването на стабилна бюджетна среда, която да подпомогне ускорения икономически растеж и овладяването на инфлацията, без повишаване на данъчната тежест. Белчев допълни, че публичните финанси трябва да се развиват при строга фискална дисциплина, по-висока събираемост на приходите и оптимизация на разходите.

По отношение на фискалния дефицит за месец април, който възлиза на 1,4% от БВП, Белчев посочи, че партията възнамерява да постигне ограничаването му чрез съкращаване на неефективните разходи, оптимизация на администрацията и засилен контрол върху събираемостта, без да се прибягва до "шокови реформи" или увеличение на данъчните ставки. Според него текущият дефицит е резултат основно от забавени плащания и автоматично нараснали текущи разходи през изминалата година.

Той очерта и няколко възможни мерки за "запълване на дупката в хазната". Сред тях са преразглеждане и оптимизация на разходната част на бюджета, приходни мерки без промяна на преките данъци, както и търсене на алтернативни фискални източници чрез План за възстановяване и устойчивост. Белчев посочи и възможността за въвеждане на фискални буфери, като се приеме препоръката на Фискалния съвет за залагане на буфер до 4% в разходната част на окончателния бюджет.

По думите му мерките за намаляване на дефицита се основават на три основни стълба: ограничаване на излишните разходи, изсветляване на приходите и преструктуриране на държавния апарат.

Белчев заяви още, че според него е необходима ревизия на разходите за персонал в държавната администрация. Като възможни мерки той посочи освобождаване на служители в пенсионна възраст и съкращаване на незаетите щатни бройки. Според него могат да бъдат ограничени и неефективните разходи, като същевременно се повиши събираемостта чрез по-строг фискален контрол по границите, внедряване на нови софтуерни системи за дигитализация и засилена борба със сивата икономика.

Относно държавния дълг Белчев заяви, че лимитът му не бива да надхвърля 3% от брутния вътрешен продукт. "Евентуално увеличение на тавана на дълга над сегашното ниво би било допустимо единствено за покриване на стари падежи и формиране на буфери, а не за финансиране на текущи разходи", обясни той.

